Італія

Фахівця ще офіційно не призначили, а він уже готовий перевернути ринок країни.

Найближчим часом варто очікувати новин із Неаполя, де місцевий Наполі готується до оголошення досвідченого Антоніо Конте своїм новим головним тренером.

А тим часом 54-річний фахівець уже готує трансферну кампанію клубу на цьогорічне літнє міжсезоння.

Президент "Партенопеї" Ауреліо Де Лаурентіс, за повідомленнями місцевих ЗМІ, гарантував новому тренеру 250 млн євро на здійснення масштабних закупівель перед початком нового сезону.

У той самий час Конте вже підготував перелік із п’яти гравців, на яких клубу варто зосередити увагу найближчим часом.

Альберт Гудмундссон із Дженоа, Якопо Фацціні з Емполі, Неуен Перес з Удінезе, а також одразу два українці виконавці — Артем Довбик із Жирони та Георгій Судаков із донецького Шахтаря.

Додаткові кошти на всі ці трансфери Наполі планує залучити з потенційного продажу нігерійського нападника Віктора Осімгена.