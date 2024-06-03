Італія

"Шпори" оцінюють бразильського фулбека у 20 мільйонів євро.

Правий захисник лондонського Тоттенгема Емерсон Роял у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Мілан продовжує працювати над підписанням нового правого фулбека, і кандидатура 25-річного бразильця залишається високою в списку "россонері", як і Тіаго Сантос із Лілля.

Зазначається, що Емерсон особисто хоче продовжити кар'єру в Мілані, тому ніяких проблем щодо особистих умов гравця для Мілана не передбачається.

Щодо фінансових вимог Тоттенгема, то клуб із Північного Лондона хоче заробити на продажі свого бразильського фулбека близько 20 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Емерсон Роял провів за "шпор" 24 матчі у всіх турнірах (1333 хвилини), в яких він забив один гол та заробив чотири попередження.