Італія

46-річний фахівець тренуватиме команду із Серії Б.

Фабіо Гроссо став новим головним тренером Сассуоло, повідомляється на сайті клубу. Деталі призначення не наводяться.

Минулого сезону «Сассуоло» посів 19-те місце в Серії А і після 11 років виступів у вищому дивізіоні вилетів у Серію Б.

Гроссо — 46 років. Він перебував без роботи після того, як пішов із «Ліона», який він тренував із вересня до листопада 2023 року.

Раніше Гроссо також очолював Фрозіноне, Сьон, Брешію, Верону, Барі і молодіжну команду Ювентуса.