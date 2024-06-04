Італія

Дженоа хоче підписати англійського фулбек на постійній основі.

Правий захисник Тоттенгема Джед Спенс, який другу половину минулого сезону провів на правах оренди в Дженоа, може переїхати до італійської Серії А на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "грифони" зробили офіційну пропозицію "шпорам" щодо підписання 23-річного англійця на постійній основі.

Між двома клубами та стороною гравця тривають переговори. Усе в цьому трансфері буде залежати від того, яку суму захоче заробити Тоттенгем.

Всього Джед Спенс провів за Дженоа 16 матчів у рамках Серії А, в яких він заробив одне попередження.