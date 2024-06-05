Італія

Форвард не відзначався видатними показниками в цьому сезоні.

Французький нападник Арман Лор’єнте ще влітку 2022 року перейшов із Лор’яна до італійського Сассуоло за 10,1 млн євро.

І якщо в дебютному сезоні в Серії A 25-річний виконавець демонстрував непогану результативність (6 + 8 за 28 матчів), то рік потому йому вдалось досягнути лише 5 + 6 аж за 40 зустрічей.

Утім, футболіст усе одно залишається привабливим на трансферному ринку й жодним чином не втратив у ціні.

Навпаки, коли Рома на початку цього трансферного вікна почала наводити інформацію щодо його можливого придбання, то "нероверді" запросили одразу 15 млн євро.

Після цього римляни взяли час на роздуми, про що повідомляє місцева преса.

Контракт гравця чинний до 2027 року.