Італія

Іменитий італійський фахівець підписав із новим клубом контракт до 30 червня 2027 року.

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Антоніо Конте на посаду головного тренера першої команди.

Відомий італійський фахівець повертається до тренерської роботи після звільнення з Тоттенгема у березні 2026 року.

Контракт Антоніо Конте із неаполітанцями підписано до 30 червня 2027 року.

Зазначимо, що наступний сезон Наполі проведе без єврокубків, оскільки за підсумками минулої кампанії неаполітанці фінішували аж на десятій сходинці в турнірній таблиці Серії А.