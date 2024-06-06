У клубі розраховують на свого талановитого вихованця.
Франческо Камарда, Getty Images
06 червня 2024, 00:13
Центральний нападник Франческо Камарда до кінця цього тижня (9 червня) підпише новий контракт із Міланом, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, сторони вже домовилися про оновлення угоди 16-річного італійця. Повідомляється, що новий контракт буде розраховано до кінця червня 2027 року.
Зазначимо, що центрфорвард "молодіжки" Мілана дублем допоміг збірній Італії U-17 розгромити Португалію у фіналі Євро-2024. Зараз на рахунку Камарди 11 голів і 4 асисти в 17 матчах за свою національну команду.
Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 нападник узяв участь у 41 матчі різних молодіжних команд "россонері". відзначившись 13 голами і 5 асистами. На його рахунку також 12 хвилин у 2 матчах за колектив Стефано Піолі в Серії А. У листопаді 2023 року Камарда став наймолодшим дебютантом в історії турніру.
За версією порталу transfermarkt, у своїй віковій категорії (U-17) Камарда є одним із найдорожчих гравців світу.
Раніше повідомлялося, що талановитим вихованцем Мілана цікавляться Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Боруссія (Дортмунд) і Баварія.