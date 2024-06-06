Італія

У клубі розраховують на свого талановитого вихованця.

Центральний нападник Франческо Камарда до кінця цього тижня (9 червня) підпише новий контракт із Міланом, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, сторони вже домовилися про оновлення угоди 16-річного італійця. Повідомляється, що новий контракт буде розраховано до кінця червня 2027 року.

Зазначимо, що центрфорвард "молодіжки" Мілана дублем допоміг збірній Італії U-17 розгромити Португалію у фіналі Євро-2024. Зараз на рахунку Камарди 11 голів і 4 асисти в 17 матчах за свою національну команду.

Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 нападник узяв участь у 41 матчі різних молодіжних команд "россонері". відзначившись 13 голами і 5 асистами. На його рахунку також 12 хвилин у 2 матчах за колектив Стефано Піолі в Серії А. У листопаді 2023 року Камарда став наймолодшим дебютантом в історії турніру.

За версією порталу transfermarkt, у своїй віковій категорії (U-17) Камарда є одним із найдорожчих гравців світу.

Раніше повідомлялося, що талановитим вихованцем Мілана цікавляться Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Боруссія (Дортмунд) і Баварія.