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Юнацька збірна на чолі з Массіміліано Фаво у фінальному матчі розбила Португалію.

Першим великим міжнародним турніром цього літа, про який у футбольній спільноті говорили занадто мало — і дарма, був чемпіонат Європи серед юнаків віком до 17 років, що відбувався на Кіпрі. Навіть за участі збірної України відповідної вікової категорії, нехай і тільки до моменту завершення групового етапу.

А далі вже грали ті команди, які демонстрували більш успішні результати в своїх виступах. Зокрема, збірні Італії та Португалії, які дістались до вирішальної гри в Лімасолі крізь двобої проти Англії та Данії й Польщі та Сербії відповідно. І як тут не згадати, що група в "європейських селесао" в складі Іспанії, Англії та Франції була взагалі скаженою за рівнем складності.

Проте у фінальній грі для команди Жоау Сантуша настала мить вирішального іспиту й португальці з ним не впорались. Від самого початку гри було помітно "адзурріні" на голову вище за суперників за рівнем побудови командної гри. Італія захопила ініціативу, Італія домінувала, Італія забила швидкий м’яч уже на сьомій хвилині, коли проста подача Ками з лівого флангу завершилась ударом головою від Колетти на дальній стійці.

До цього футболісти Массіміліано Фаво створювали гольові моменти й продовжили займатись тим самим і після проміжного успіху. І другий гол у їхньому виконанні не змусив на себе довго чекати. Той-таки Кама лівим флангом запустив Камарду, якого пропустили повз себе захисники й форвард Мілана з гострого кута переграв воротаря без особливих шансів для останнього.

16 хвилин, 2:0 у фінальному матчі — чи не здається, що це занадто красномовна перевага. Португалія справляла враження відверто ніякове. Постійно намагались зайти до гри з правильної ноги, але суперники відкидали на вихідні позиції й так по колу. Але прогрес у "хрестоносців" усе ж таки був в атаці, і за рахунок індивідуальних дій Куенди — відчутний. До перерви Португалія змарнувала кілька непоганих нагод, але все одно залишалась у грі.

Проте на 50 хвилині це свято футболу італійці закрили остаточно. Москоні хірургічною передачею з правого кута штрафного поміж ніг захиснику вивів під удар Камару, а той відзначився дублем. Після цього було лише одне нагальне питання — чи зробить "россонеріні" хет-трик, як колись у 2015 робив Одсон Едуар у фінальній грі за збірну Франції. Не зробив, та й моментів особливих у нього вже не було, бо матч відверто догравався.

У підсумку фінальний свисток болгарського головного арбітра Радослава Гідженова зробив збірну Італії чемпіоном Європи-2024 серед юнаків віком до 17 років, тоді як Португалія зупинилась за крок до трофею.— Португалія U-17 3:0Колетта, 7, Камарда, 16, 50Пессіна — Бенджамін, Верде, Наталі, Кама (Лаурічелла, 79) — Сала (Лонтані, 79) — Колетта, Ді Нунціо (Гарофало, 70) — Лібералі (Мантіні, 70) — Камарда (Кампаньєлло, 90), Москоні.Д. Феррейра — Е. Мота, Р. Сілва, Р. Мота, Куння — Мора, Фелісіссіму (Дайбер, 71), Сімойнш (Т. Феррейра, 62) — Куенда (Тровіску, 71), Г. Сілва (Патран, 63), Фернандеш (Варела, 63).Попередження: Сала, Камарда, Мантіні — Р. Сілва, Е. Мота