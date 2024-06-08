Італія

Французький хавбек, схоже, залишиться в Турині.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо, схоже, вирішив продовжити виступати за свій поточний клуб.

У 29-річного француза спливає контракт із "старою синьйорою" наприкінці цього місяця, проте, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сторони близькі до продовження цієї угоди на тлі продуктивних переговорів в останні дні.

Очікується, що Рабьо підпише з Ювентусом новий контракт до літа 2025 року з опцією продовження ще один сезон.

У кампанії-2023/24 Адрієн Рабьо провів на клубному рівні 35 матчів, в яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.