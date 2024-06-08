Італія

Італійський спеціаліст шукатиме нове місце роботи.

Удінезе припинив співпрацю з Фабіо Каннаваро, який очолив команду лише в другій частині квітня цього року, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Під керівництвом 50-річного спеціаліста Удінезе провів 6 матчів чемпіонату Італії, в яких здобув 9 очок (2-3-1, 7:5) і зумів уникнути вильоту до Серії Б.

"Президент Поццо сьогодні повідомив мені про рішення не продовжувати наші професійні відносини. Я дякую йому за надану мені можливість і шкодую, що не можу продовжити цю коротку, але напружену подорож", — зазначив Каннаваро.

Фабіо додав, що мав бажання продовжити працювати з командою.

У Серії А-2023/24 Удінезе фінішував 15-м у турнірній таблиці, набравши на два очки більше (37 проти 35), ніж 18-й Фрозіноне, який разом із Сассуоло (19) і Салернітаною покинув "еліту" італійського футболу.