Італія

Видатний італієць завершив тренерську кар'єру.

Колишній наставник Лестера та Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо єдиного жалю, яке він відчуває по завершенню тренерської кар'єри. Цитує 72-річного італійця TuttoMercatoWeb.

"Мені шкода, що я не виграв Скудетто з Ромою. Сьогодні я можу сказати: я б із радістю обміняв його на титул Лестера.

Коли я прийшов, команда ледь врятувалася в останній місяць сезону. Я просто змінив схему на 4-4-2, поміняв крайніх захисників, поставив Канте, який був невтомним мотором, який пресингував, йшов у боротьбу, оборонявся і, як мені здавалося, міг би одночасно і зробити навіс, і замкнути його головою. Прості речі", — сказав Раньєрі.

Раніше повідомлялося, що Раньєрі залишить Кальярі та завершить тренерську кар'єру.