Італія

72-річний італієць завершує з великим футболом.

Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Клаудіо Раньєрі залишить посаду головного тренера команди наприкінці цього сезону.

У минулому турі італійської Серії А "сардинці" під керівництвом 72-річного фахівця перемогли на виїзді Сассуоло (2:0), завдяки чому зберегли прописку у вищому дивізіоні.

Незважаючи на те, що контракт Раньєрі з Кальярі спливає влітку 2025 року, він залишить клуба на рік раніше та завершить свою тренерську кар'єру.

"Кальярі є і завжди буде вашим домом. Вічно вдячні Вам, Містере", — сказано в прощальному листі на сайті італійського клуба.

В останньому матчі сезону Серії А, який відбудеться 26 травня, Кальярі прийматиме на своєму полі Фіорентину.