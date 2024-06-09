Греки не активуватимуть опцію повноцінного викупу після оренди.
Маркос Антоніо, Getty Images
09 червня 2024, 12:47
Бразильський центральний півзахисник Маркос Антоніо залишив склад донецького Шахтаря в перше літнє трансферне вікно після початку повномасштабного вторгнення, і перейшов до римського Лаціо за 7,5 млн євро.
Однак у Серії A 23-річний виконавець закріпитись так і не зумів, тому останній сезон провів у оренді в складі грецького ПАОКа.
Це дозволило італійському клубу компенсувати 300 тис. євро витрачених на трансфер коштів.
На рахунки Лаціо після завершення цієї кампанії могли надійти ще 6 млн євро від "чорно-білих", але тільки в разі того, якщо б вони активували опцію повноцінного викупу бразильця.
Однак той зіграв усього 17 матчів (679 хвилин), забив три голи, і в підсумку повернувся на Апеннінський півострів.
До завершення контракту з Лаціо в Антоніо залишилось ще три роки.