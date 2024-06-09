Італія

Це може бути дуже велике підсилення для атаки "россонері".

Болонья цього сезону шокувала італійську Серію A своїми вдалими виступами й здобула місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний футбольний рік.

Одним із тих, хто доклався до цього успіху команди Тіаго Мотти був нідерландський нападник Джошуа Зіркзе, який не знадобився мюнхенській Баварії й за помірно невеликі 8,5 млн євро переїхав до Італії рік тому.

А вже зараз "россоблу" перебувають за крок від того, аби заробити значно більше на його продажі лише після одного сезону вдалих виступів.

40 млн євро — такою була клаусула в контракті 23-річного виконавця, і Мілан готовий заплатити її в повному обсязі.

Для гравця уже готовий контракт до 2029 року із зарплатнею в 5 млн євро, тоді як "россонері" прагнуть закрити угоду найближчими днями.

У цьому сезоні Джошуа вже провів 31 матч, забивши 11 голів та віддавши шість гольових передач.