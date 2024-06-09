Італія

Сенсаційний італієць близький до призначення в "Юве".

Ювентус наступного тижня підпише контракт із колишнім алленаторе Болоньї Тіаго Моттою. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, трудова угода 41-річного фахівця з туринським клубом буде розрахована до червня 2027 року. Офіційно про призначення Мотти буде оголошено в середу.

Останнім місцем роботи Тіаго Мотти була італійська Болонья, яку за підсумками сезону-2023/24 італієць бразильського походження вперше за 60 років вивів у головний клубний турнір Європи.