Іспанець влітку залишить "матрацників".
Мората, getty images
09 червня 2024, 14:14
Туринський Ювентус розглядає можливість повернення нападника мадридського Атлетіко Альваро Морати в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Football Italia.
За інформацією джерела, "Стара сеньйора" хоче придбати форварда, оскільки нападник "Юве" Аркадіуш Мілік зазнав важкої травми коліна у товариському матчі Польща-Україна та незабаром перенесе операцію.
Також повідомляється, що для здійснення угоди 31-річному іспанцю доведеться погодитися на зниження зарплати. В Атлетіко Мората заробляє 13,5 млн. євро (брутто) на рік.
Раніше нападник збірної Іспанії вже виступав у складі Ювентуса (2014-2016, 2020-2022). Загалом Мората відіграв за "Б'янконері" 185 матчів, забив 59 голів та віддав 39 результативних передач.
У минулому сезоні Альваро Мората провів за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.