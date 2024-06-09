Італія

Іспанець влітку залишить "матрацників".

Туринський Ювентус розглядає можливість повернення нападника мадридського Атлетіко Альваро Морати в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "Стара сеньйора" хоче придбати форварда, оскільки нападник "Юве" Аркадіуш Мілік зазнав важкої травми коліна у товариському матчі Польща-Україна та незабаром перенесе операцію.

Також повідомляється, що для здійснення угоди 31-річному іспанцю доведеться погодитися на зниження зарплати. В Атлетіко Мората заробляє 13,5 млн. євро (брутто) на рік.

Раніше нападник збірної Іспанії вже виступав у складі Ювентуса (2014-2016, 2020-2022). Загалом Мората відіграв за "Б'янконері" 185 матчів, забив 59 голів та віддав 39 результативних передач.

У минулому сезоні Альваро Мората провів за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.