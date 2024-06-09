Римляни визначилися з новим головним тренером.
МАРКО БАРОНІ, GETTY IMAGES
09 червня 2024, 20:39
Президент Лаціо Клаудіо Лотіто підтвердив, що Марко Бароні стане новим головним тренером команди.
Цього тижня пост залишив Ігор Тудор, за чутками, це сталося через принципові розбіжності з директорами з приводу трансферної стратегії клубу.
У підсумку боси Лаціо звернулися до Бароні, який щойно вивів Верону в Серію А.
"З Вероною все вирішено. Бароні — новий тренер Лаціо", — заявив Лотіто газеті Il Messaggero.
Раніше повідомлялося, що Лаціо може запросити Консейсау головним тренером.