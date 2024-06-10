Італія

Гравець уже був на радарах провідних клубів Італії взимку.

Італійський центральний півзахисник Марко Брешіаніні влітку минулого року таки залишив рідний Мілан на тлі серії оренд у інших клубах і перебрався до Фрозіноне в якості вільного агента.

Однак утриматись у Серії A "синьо-жовті" так і не змогли, тож після завершення сезону 24-річний виконавець перетворився на один із активів клубу на трансферному ринку.

І, як для представника тепер уже другого дивізіону, на його продажі Фрозіноне може заробити дуже багато.

12 млн євро — наразі такою є ставка на аукціоні поміж Фіорентиною та Наполі, які претендують на підписання півзахисника.

Мілан при цьому без прибутку також не залишиться — 50% потенційної вартості трансферу надійде на рахунки "россонері".

У цьому сезоні Брешіаніні зіграв 40 матчів, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.