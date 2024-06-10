Італія

Гравець таки не потрібен клубу.

Бельгійський нападник Алексіс Салемакерс улітку минулого року приєднався до Болоньї на правах оренди з Мілана за 500 тис. євро.

Тоді клуби домовились, що в "россоблу" буде можливість оформити повноцінний трансфер 24-річного гравця за 10 млн євро.

За часів каденції Тіаго Мотти на чолі основної команди таким план і був — Болонья бачила в Салемакерсі опцію розширення складу перед виступами в Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак Мотта в підсумку пішов до Ювентуса, тоді як новий тренер Вінченцо Італьяно не бачить перспектив для бельгійця в його проєкті.

Таким чином Салемакерс знову повернеться до Мілана найближчим часом.

За сезон Алексіс відіграв 32 матчі, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.