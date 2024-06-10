Італія

Іспанський суд поставив крапку у цій справі.

Трьох фанатів Валенсії визнано винними у справі про расистські висловлювання на адресу вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, фанатів "Кажанів" визнали винними у "злочині проти моральної цілісності" з обтяжувальною обставиною у вигляді расової дискримінації та призначили по вісім місяців позбавлення волі кожному.

Також засуджені повинні будуть виплатити всі судові витрати у цій справі. Додатково протягом двох років підсудним буде заборонено відвідувати футбольні стадіони, на яких проводяться матчі Ла Ліги та інші турніри під егідою RFEF (Королівська федерація футболу Іспанії).

Зазначається, що під час слухань відповідачі вибачилися перед Вінісіусом Жуніором, Ла Лігою та мадридським Реалом і сказали, що виступають за боротьбу з расизмом.