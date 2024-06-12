Італія

Однак це все одно буде крок на пониження.

Чилійський нападник Алексіс Санчес останній сезон провів у складі міланського Інтера й безуспішно боровся за місце в стартовому складі новоспечених чемпіонів Італії.

Угода 35-річного виконавця із "зміями" була короткостроковою, тож завершиться вже найближчим часом і гравець знову опиниться серед переліку вільних агентів.

Однак цього разу вже ні про які виступи на рівні АПЛ, Ла Ліги, Серії A чи бодай Ліги 1 уже не йдеться.

Наразі зацікавленість у Санчесі висловлюють лише грецький Панатінаїкос, турецький Трабзонспор та певні клуби Саудівської Аравії й МЛС.

Представники гравця вивчають наявні опції, проте ще не йдеться про жодні конкретні домовленості.

За сезон Алексіс провів 33 матчі (1110 хвилин), забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.