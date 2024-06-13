Італія

Придбання гравця на виріст.

Словенський атакувальний півзахисник Лука Топалович наразі є маловідомим широкому загалу, оскільки лише встиг провести перший рік у "дорослому" футболі в складі Домжале в себе на батьківщині.

Однак цього вистачило для того, аби 18-річним виконавцем зацікавились такі імениті клуби, як, зокрема, міланський Інтер.

Перемовини на такому рівні були дуже швидкими — "змії" запропонували словенському клубу 1 млн євро, що вже перевищує оціночну вартість футболіста у 800 тис. євро, а також додали певний відсоток від подальшого можливого продажу.

Домжале в підсумку довго не вагався, а його гравцю лише залишилось лише поставити підпис під контрактом до 2028 року.

Топалович за сезон провів 37 матчів, забив два голи та віддав чотири гольові передачі.