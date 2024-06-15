Німці хочуть повноцінний трансфер.
Робін Госенс, Getty Images
15 червня 2024, 11:38
Німецький фланговий універсал Робін Госенс улітку минулого року змінив міланський Інтер на берлінський Уніон, що коштувало "залізним" 13 млн євро.
Однак сезон на батьківщині для 29-річного виконавця навряд чи можна вважати успішним, хоча він і провів 37 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.
Проте Уніон так і не зміг пробитись до єврокубків, натомість ледь не опинившись у зоні вильоту.
Для Госенса це виявилось критичним показником для подальших перспектив у цьому клубі, тож він уже готовий розглядати нові пропозиції, маючи на руках контракт до 2028 року.
Перша з подібних надійшла від італійської Болоньї, яка наступного футбольного року дебютує в Лізі чемпіонів.
Однак це була лише оренда з правом викупу за 7 млн євро, що в підсумку не влаштувало Уніон.
Перемовини поміж сторонами триватимуть і надалі.