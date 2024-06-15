Італія

Німці хочуть повноцінний трансфер.

Німецький фланговий універсал Робін Госенс улітку минулого року змінив міланський Інтер на берлінський Уніон, що коштувало "залізним" 13 млн євро.

Однак сезон на батьківщині для 29-річного виконавця навряд чи можна вважати успішним, хоча він і провів 37 матчів, забивши сім голів та віддавши чотири гольові передачі.

Проте Уніон так і не зміг пробитись до єврокубків, натомість ледь не опинившись у зоні вильоту.

Для Госенса це виявилось критичним показником для подальших перспектив у цьому клубі, тож він уже готовий розглядати нові пропозиції, маючи на руках контракт до 2028 року.

Перша з подібних надійшла від італійської Болоньї, яка наступного футбольного року дебютує в Лізі чемпіонів.

Однак це була лише оренда з правом викупу за 7 млн євро, що в підсумку не влаштувало Уніон.

Перемовини поміж сторонами триватимуть і надалі.