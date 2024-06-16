Італія

У клубі хочуть підсилити захисну лінію.

Ювентус хоче придбати Ріккардо Калафіорі — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер може відбутися влітку. В свою чергу Болонья не хочу відпускати захисника і буде намагатися втримати його.

У складі італійської команди Ріккардо виступає з 2023 року. Також Болонья призначила Вінченцо Італьяно головним тренером.

Цього сезону 22-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 5 асистів.