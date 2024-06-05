Італія

Угода з 46-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Вінченцо Італіяно.

Угода з 46-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2026 року.

На своєму новому місці колишній головний тренер Фіорентини замінив Тіаго Мотту, який перебрався до Ювентусу. У той же час "фіалок" очолив Раффаеле Паладіно, який покинув Монцу.

За підсумками минулого сезону Болонья посіла п'яте місце у турнірній таблиці Серії А, що дозволило команді забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів.