Італія

Представник гравця заявив про вихід клієнта на трансферний ринок.

Італійський Наполі провалив останній сезон Серії A, який для нього минав у статусі чемпіонів країни, посівши 10 сходинку в турнірній таблиці й не здобувши право на участь у єврокубках на наступний футбольний рік.

Це суттєво вдарило по позиціях клубу на трансферному ринку, і тепер новий головний тренер Антоніо Конте може мати проблеми із залученням нових виконавців до складу власної команди.

Однак ще треба ж утримати й тих гравців основної обойми, що залишились у проєкті!

Зокрема, напередодні агент Хвічі Кварацхелії Мамука Джугелі зробив сенсаційну заяву про відхід гравця з клубу незабаром.

"Я не хочу, щоб люди думали, що Кварацхелія хоче залишитись у Наполі. Ми хочемо, щоб він покинув клуб, але чекаємо до кінця чемпіонату Європи, щоб не турбувати Хвічу.

Пріоритет — перейти до команди, яка грає в Лізі чемпіонів.

Із Конте у Наполі, безумовно, великі плани. Я впевнений, що вони знову кваліфікуються до Ліги чемпіонів і будуть боротись за Скудетто. Але це не означає, що Кварацхелія хоче залишитись.

Однак, станом на зараз, ми не думаємо конкретно про ринок. Уся наша увага зосереджена на чемпіонаті Європи. Чим більше матчів Хвіча там проведе, тим краще для всіх.

Поговоримо про трансфер пізніше. Після чемпіонату Європи. Найгірше, що може статись, це якщо він залишається в Наполі. Він згає рік кар’єри таким чином, ми хвилюємось через це", — заявив представник футболіста.

Нагадаємо, що до цього той-таки Джугелі говорив, що "Наполі — другий дім Хвічі".