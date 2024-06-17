Італія

Нікуди форвард цього літа не дінеться.

Напередодні агент грузинського нападника італійського Наполі Хвічі Кварацхелії Мамука Джугелі підірвав трансферний ринок заявою про відхід свого клієнта з клубу цього літа.

Оскільки висловлювання представника гравця миттєво пошири всі футбольні ЗМІ країни, керівництво "Партенопеї" не змогло залишитись осторонь і виступило з наступною заявою.

"Посилаючись на заяви агента Кварацхелії, Мамуки Джугелі, та його батька Бадрі, Наполі підтверджує, що у гравця є трирічний контракт з клубом.

Таким чином Кварацхелія не продається.

Не агенти й не батьки ухвалюють рішення про майбутнє гравця, який має контракт з Наполі, а клуб Наполі!!! Кінець історії", — ідеться в офіційному зверненні "південців" до спільноти.

Нагадаємо, що до цього в Хвічі була домовленість про перехід до французького Парі Сен-Жермен.