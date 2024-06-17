Італія

Ексфутболіст Наполі прокоментував призначення нового головного тренера неаполітанців.

Словацький центральний півзахисник Марек Гамшик присвятив 12 років своєї професіональної кар’єри виступам за італійський Наполі, який залишив у 2019 році.

Наразі 36-річний виконавець уже встиг завершити кар’єру, проте футбольне життя в Неаполі його досі цікавить.

Зокрема, у останньому інтерв’ю колишній гравець "Партенопеї" прокоментував зміну головного тренера та призначення Антоніо Конте.

"Я міг би повернутись до Наполі разом із Кальцоною, але не захотів. У мене є свій шлях, яким я маю йти, і всьому свій час. Я щасливий, що зробив саме такий вибір.

Проте одного разу я повернусь, будьте впевнені в цьому.

Ді Лоренцо? Я трохи здивований, його завжди добре любили партнери по команді й він є кумиром для вболівальників. Але ринок рухається таким чином, що треба зрозуміти динаміку останніх подій, тому важко осягнути цю ситуацію.

Призначення Конте? Це означає, що помилки були усвідомлені. У Конте є індивідуальність — це ідеальний вибір для клубу. Наполі дасть йому достатньо сильну команду, щоб одразу повернутися до Ліги чемпіонів.

Але я не знаю, як саме гратиме Наполі під його керівництвом, мені теж це цікаво", — заявив словацький виконавець.

Нагадаємо, що за Наполі Гамшик відіграв 520 матчів, забив 121 гол та віддав 103 гольові передачі.