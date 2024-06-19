Італія

Гравець провів сезон у оренді в італійському клубі.

Португальський нападник Вітінья Олівейра свого часу в 2023 році перейшов із португальської Браги до французького Марселя за 32 млн євро в якості перспективного бомбардира Ліги NOS.

Однак у складі "провансальців" 24-річний виконавець нічого подібного на 15 голів та шість гольових передач у 43 матчах за сезон уже не мав.

Як наслідок, Марсель за першої ж змоги взимку віддав його на пів року в оренду до італійського Дженоа.

За "грифонів" футболіст провів усього дев’ять матчів (281 хвилину) та забив два голи, після чого в клубі вирішили повернути гравця до Франції цього літа.

Проте щемливе прощання Вітіньї з фанатами Дженоа в підсумку змусило клуб передумати й розпочався процес перемовин із Марселем, який тривав недовго.

Клуби зійшлись на тому, що Дженоа заплатить 20 млн євро за повноцінний трансфер, а Марсель натомість матиме право його зворотного викупу за 40 млн євро.

Контракт із гравцем буде підписано до 2029 року.