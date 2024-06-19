У клубі не розраховують на півзахисника.
Вестон Маккенні, Getty Images
19 червня 2024, 22:57
Ювентус хоче відпустити Вестона Маккенні влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Його можуть виключити з угоди по Дугласу Луїсу з Астон Віллою. Наразі команди розглядають інші варіанти.
Англійський клуб розгляне такий варіант лише, якщо угода буде відповідати її фінансовим та іншим факторам. В свою чергу Ювентус планує купити воротаря Мікеле Ді Грегоріо з Монци.
Цього сезону Вестон провів 38 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 10 асистів.