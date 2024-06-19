Італія

У клубі не розраховують на півзахисника.

Ювентус хоче відпустити Вестона Маккенні влітку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Його можуть виключити з угоди по Дугласу Луїсу з Астон Віллою. Наразі команди розглядають інші варіанти.

Англійський клуб розгляне такий варіант лише, якщо угода буде відповідати її фінансовим та іншим факторам. В свою чергу Ювентус планує купити воротаря Мікеле Ді Грегоріо з Монци.

Цього сезону Вестон провів 38 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 10 асистів.