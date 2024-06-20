Італія

Форвард може принести римлянам пристойну суму.

Англійський нападник Теммі Абрагам від літа 2021 року є гравцем італійської Роми, куди перебрався за 41 млн євро із лондонського Челсі.

Однак останній сезон 26-річний виконавець волів би просто забути — він відіграв усього 321 хвилин у 12 матчах, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.

А вже цього літа Даніеле Де Россі дав зрозуміти, що англійця немає в його планах на наступну кампанію.

Таким чином Рома ухвалила рішення продати Теммі й наразі будь-який охочий до трансферу клуб має заплатити 30 млн євро за перехід англійця.

Однак останню пропозицію римляни отримували ще до початку зимового трансферного вікна від бірмінгемської Астон Вілли й тоді ні про що не домовились.