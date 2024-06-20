Італія

Український форвард таки може опинитись у Італії.

Італійський Мілан цього трансферного вікна активно цікавить нідерландським нападником Джошуа Зіркзе, щодо трансферу якого вже встиг домовитись із Болоньєю.

Ціна питання 23-річного виконавця — 40 млн євро, які прописані в контрактній угоді, і "россонері" з цим повністю погоджуються.

А ось проти чого виступає Мілан, так це проти бажання агента Джошуа Кії Джурабчяна прописати в трансферній угоді бонус для себе в розмірі додаткових 15 млн євро.

Дійшло до того, що до процесу перемовин долучився ще й англійський Манчестер Юнайтед, тож фінансова складова цього трансферу може з часом тільки зрости.

Італійців таке не цікавить, тому вони перемкнули увагу на трансфер українського нападника каталонської Жирони, який може їм коштувати ті самі 40 млн євро, проте вже без додаткових історій з агентами.

Довбик за сезон забив 25 голів та віддав 10 гольових передач за 42 матчі проти 11 + 6 у Зіркзе за 31 гру.