Італія

Італієць раніше не працював головним тренером у Серії А.

Колишній керманич Венеції Паоло Ванолі очолив Торіно. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

"Футбольний клуб Торіно радий повідомити, що з 1-го липня 2024 року керівництво першою командою буде доручено Паоло Ванолі. Тренер підписав дворічний контракт", — йдеться в заяві італійського клубу.

Раніше 51-річний італійський фахівець працював у Венеції. За підсумками минулого сезону італійської Серії Б Венеція набрала 70 пунктів та посіла третє місце. У матчах плей-оф за підвищення у класі з Кремонезе "Аранчонероверді" (1:0) забезпечила собі місце в Серії А у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, Торіно завершив сезон-2023/2024 у чемпіонаті Італії на дев'ятому місці в турнірній таблиці. Туринська команда набрала 53 пункти.