Італія

Гравець провів третій сезон у італійському клубі.

Ганський нападник Калеб Екубан ще влітку 2021 року долучився до складу італійського Дженоа, після чого встиг пограти за клуб як у Серії A, так і в Серії B.

У підсумку, за зразкову відданість колективу керівництво "грифонів" винагородило 30-річного виконавця новим контрактом.

Напередодні сторони уклали угоду строком до 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Екубан провів у Дженоа вже 78 матчів, забивши вісім голів та віддавши сім гольових передач, із яких 30 ігор (4 + 3) припали на минулий сезон.