Італія

Італійський фахівець буде готувати команду до кваліфікації на ЧС-2026.

Федерація футболу Італії ухвалила рішення залишити Лучано Спаллетті на посаді головного тренера "Скуадри Адзурри". Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 65-річний фахівець буде очолювати збірну Італії щонайменше до чемпіонату світу 2026 року.

"Моя місія — зробити цю команду ще молодшою", — наводить слова Спаллетті Фабріціо Романо.

Під керівництвом Лучано Спаллетті збірна Італії провела загалом 14 матчів, в яких здобула сім перемог, чотири рази зіграла унічию та тричі програла.

Нагадаємо, "Скуадра Адзурра" програла збірній Швейцарії (0:2) у 1/8 фіналу Євро-2024 та вилетіла з турніру.