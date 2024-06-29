Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 29 червня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 національна збірна Швейцарії здобула впевнену перемогу над Італією з рахунком 2:0 та вибила чинних чемпіонів Європи з розіграшу турніру.

Рахунок у матчі було відкрито на 37-ій хвилині після того, як Рубен Варгас відзначився асистом на Ремо Фройлера, а одразу після перерви вже особисто Варгас подвоїв перевагу швейцарців вражаючим дальнім ударом та у підсумку здобув для своєї країни путівку до чвертьфіналу континентальної першості.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Швейцарія — Італія у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Швейцарія — Італія 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46



Швейцарія: Зоммер — Шер, Аканджі, Родрігес — Рідер (Стергіу, 71), Фройлер, Джака, Ебішер (Штеффен, 90+2) — Варгас (Цубер, 71), Ндоє (С’єрро, 77) — Емболо (Дуа, 77).



Італія: Доннарумма — Ді Лоренцо, Манчіні, Бастоні, Дарміан (Камб’язо, 75) — Крістанте (Пеллегріні, 75), Фаджолі (Фраттезі, 86), Барелла (Ретегі, 64) — К'єза, Скамакка, Ель Шаараві (Дзакканьї, 46).



Попередження: Барелла, Ель Шаараві, Манчіні