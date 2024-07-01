Італія

Голкіпер провів у клубі останні три роки.

Португальський воротар Руй Патрісіу виступав у складі італійської Роми з літа 2021 року, коли перейшов з англійського Вулвергемптона за 11,8 млн євро.

Угода з 36-річним виконавцем тоді була розрахована на три роки, і напередодні цей контракт завершився, тоді як сторони не змогли домовитись про продовження стосунків.

Як наслідок, Патрісіу у власних соціальних мережах написав лист на адресу фанатів "вовків".

"Дякую тобі, Ромо, за ці три роки, 129 матчів та 2 європейських фінали!

Я хотів би подякувати раді директорів, гравцям, тренерам, медичному та технічному персоналу, працівникам кухні, охоронцям, працівникам прес-служби Роми та всім, із ким я працював протягом цих років.

Особлива подяка й міцні обійми всім уболівальникам, які підтримували мене в цій незабутній подорожі!

Таким чином, моя поїздка до Риму завершується, залишивши по собі багато професійних та особистих спогадів. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваюсь, що ви продовжите вигравати багато інших змагань з тією ж пристрастю і рішучістю, яка відрізняла нас до сих пір!

Ще раз і назавжди — Forza Roma!", — ідеться в повідомленні футболіста.

У складі Роми Руй відіграв 129 матчів, пропустив 134 голи та провів 48 матчів "на нуль".