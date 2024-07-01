Гравець відпрацював контракт до останнього дня.
Джакомо Бонавентура, Getty Images
01 липня 2024, 13:14
Італійський півзахисник Джакомо Бонавентура за свою тривалу професійну кар’єру встиг змінити вже кілька клубів, але жодного разу так і не виступав закордоном.
Можливо, у віці 34 років саме час це зробити, бо напередодні його контракт із Фіорентиною остаточно добіг до завершення й клуб попрощався з досвідченим виконавцем.
За плечима футболіста залишились чотири роки виступів за "фіолетових", тоді як до цього він шість років присвятив Мілану, і приблизно стільки ж — виступам за "дорослу" команду бергамаської Аталанти.
Загалом у Фіорентині Бонавентура провів 162 матчі, забив 22 голи та віддав 22 гольові передачі.