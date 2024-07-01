Італія

Гравець відпрацював контракт до останнього дня.

Італійський півзахисник Джакомо Бонавентура за свою тривалу професійну кар’єру встиг змінити вже кілька клубів, але жодного разу так і не виступав закордоном.

Можливо, у віці 34 років саме час це зробити, бо напередодні його контракт із Фіорентиною остаточно добіг до завершення й клуб попрощався з досвідченим виконавцем.

За плечима футболіста залишились чотири роки виступів за "фіолетових", тоді як до цього він шість років присвятив Мілану, і приблизно стільки ж — виступам за "дорослу" команду бергамаської Аталанти.

Загалом у Фіорентині Бонавентура провів 162 матчі, забив 22 голи та віддав 22 гольові передачі.