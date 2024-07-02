Італія

Француз ще має намір повернутися на футбольне поле.

Поль Погба заявив про бажання повернутися у футбол після дискваліфікації.

"Поки ви не побачите інтерв'ю, де я кажу, що завершую кар'єру, це не так. Я все ще відчуваю себе футболістом. Я буду боротися з цією, на мою думку, несправедливістю. Не знаю, чи бачили ви те інтерв'ю цілком, моя репліка була опублікована не повністю.

З Погба ще не покінчено, Погба тут, і поки ви не почуєте від мене, що я закінчив, можете не хвилюватися. У мене є величезне бажання повернутися, я відчуваю себе як дитина, яка хоче стати професіоналом. Я тренуюся і роблю все можливе, щоб повернутися на поле", — сказав Погба.

Нагадаємо, півзахисник Ювентуса і збірної Франції був дискваліфікований на 4 роки за допінг у лютому цього року. Погба оскаржив це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).