Ювентус зробив фінальну пропозицію за новим контрактом півзахиснику Адрієну Рабьо, який учора став вільним агентом. 

За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, француз після Євро-2024 прийме остаточне рішення. Зараз велика ймовірність того, що Рабьо відмовиться від нового контракту. 

Ювентус вважає, що зарплата в районі 7 мільйонів євро на рік — це найкраще, що клуб може запропонувати зараз. 

Раніше повідомлялося, що в послугах Адрієна зацікавлений Мілан. Також до 29-річного футболіста є попит з боку клубів з англійської Прем'єр-ліги. 