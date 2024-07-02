Італія

29-річний футболіст поки не ухвалив рішення про своє майбутнє.

Ювентус зробив фінальну пропозицію за новим контрактом півзахиснику Адрієну Рабьо, який учора став вільним агентом.

За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, француз після Євро-2024 прийме остаточне рішення. Зараз велика ймовірність того, що Рабьо відмовиться від нового контракту.

Ювентус вважає, що зарплата в районі 7 мільйонів євро на рік — це найкраще, що клуб може запропонувати зараз.

Раніше повідомлялося, що в послугах Адрієна зацікавлений Мілан. Також до 29-річного футболіста є попит з боку клубів з англійської Прем'єр-ліги.