29-річний футболіст поки не ухвалив рішення про своє майбутнє.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
02 липня 2024, 14:27
Ювентус зробив фінальну пропозицію за новим контрактом півзахиснику Адрієну Рабьо, який учора став вільним агентом.
За інформацією від журналіста Фабріціо Романо, француз після Євро-2024 прийме остаточне рішення. Зараз велика ймовірність того, що Рабьо відмовиться від нового контракту.
Ювентус вважає, що зарплата в районі 7 мільйонів євро на рік — це найкраще, що клуб може запропонувати зараз.
Раніше повідомлялося, що в послугах Адрієна зацікавлений Мілан. Також до 29-річного футболіста є попит з боку клубів з англійської Прем'єр-ліги.