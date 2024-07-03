Італія

Бергамаски знаходяться на завершальній стадії переговорів із Галатасараєм.

Атакуючий півзахисник Галатасарая Ніколо Дзаніоло, який в минулому сезоні виступав за Астон Віллу на правах оренди, близький до переходу в Аталанту. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, бергамаски знаходяться на завершальній стадії переговорів з турецьким грандом щодо 25-річного італійця.

Зазначається, що Дзаніоло також дуже хоче перейти до Аталанти, тому в питанні його повернення в італійську Серію А залишилися дрібні деталі.

У минулому сезоні АПЛ Ніколо Дзаніоло зіграв за Астон Віллу 830 хвилин у 25 матчах, в яких він відзначився двома забитими голами.