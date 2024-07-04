Італія

Клуби вже майже досягли згоди щодо оренди гравця.

Італійський Комо за підсумками минулого сезону Серії B посів другу сходинку, яка дає право на участь у "елітному" дивізіоні в прийдешній кампанії.

Таким чином до літньої трансферної кампанії в майбутніх новачків Серії A буде особливе ставлення, і розпочати інтенсивну роботу на ринку вони вирішили з позиції голкіпера.

Іспанський воротар французького Марселя Пау Лопес у минулій кампанії був основним голкіпером команди, провівши 49 матчів, під час яких він пропустив 63 голи та 11 зустрічей завершив "на нуль".

Однак новий головний тренер "провансальців" Роберто Де Дзербі погодився відпустити 29-річного виконавця на правах оренди з опцією викупу за 5 млн євро до Італії.

Трансфер станеться автоматично, якщо будуть виконані певні умови щодо виступів гравця за Комо.

Наразі обидва клуби завершують формальні деталі процесу перемовин.