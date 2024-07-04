Італія

Однак аравійці наразі шкодують грошей на цей перехід.

Нігерійський нападник Адемола Лукман минулого сезону допоміг бергамаській Аталанті здобути трофей Ліги Європи УЄФА, узяти участі у фіналі Кубку Італії та забронювати місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон через чемпіонат.

Після хет-трику 26-річного виконавця в єврокубковому фіналі, на нього значно виріс попит на трансферному ринку, і разом із тим зросли й апетити самої "Богині".

35 млн євро — наразі Аталанта бажає розглядати пропозиції виключно в діапазоні цієї суми.

За таких умов ті 15 млн євро, які пропонує італійцям аравійський Аль-Іттіхад, виглядають невпевненою ставкою.

Однак сам Лукман уже дав неформальну згоду на трансфер на Близький Схід, тож найближчим часом варто очікувати більш інтенсивних перемовин поміж сторонами.

Лукман за сезон забив 17 голів та віддав 10 гольових передач у 45 матчах.