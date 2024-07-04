Італія

Південноамериканський виконавець не закріпився в складі "россонері".

Італійський Мілан взимку минулого року відчував потребу в посиленні ротації на позиції голкіпера, тому запросив до себе колумбійського воротаря Гуарані Девіса Васкеса за скромні 810 тис. євро.

Однак здобути місце в складі основної команди 26-річний виконавець так і не зумів, після чого в його кар’єрі були оренди до англійського Шеффілд Венсдей та Асколі.

Після завершення сезону Васкес повернувся назад до Мілана, проте незабаром планується його чергова оренда.

Цього разу — до Торіно, але вже з опцією повноцінного викупу.

"Бики" навіть підготували попередній контракт для гравця за схемою 1+2 до 2027 року.

Найближчим часом клуби узгодять всі формальності, після чого Васкес перебереться до Турину.