Південноамериканський виконавець не закріпився в складі "россонері".
Девіс Васкес, Getty Images
04 липня 2024, 09:24
Італійський Мілан взимку минулого року відчував потребу в посиленні ротації на позиції голкіпера, тому запросив до себе колумбійського воротаря Гуарані Девіса Васкеса за скромні 810 тис. євро.
Однак здобути місце в складі основної команди 26-річний виконавець так і не зумів, після чого в його кар’єрі були оренди до англійського Шеффілд Венсдей та Асколі.
Після завершення сезону Васкес повернувся назад до Мілана, проте незабаром планується його чергова оренда.
Цього разу — до Торіно, але вже з опцією повноцінного викупу.
"Бики" навіть підготували попередній контракт для гравця за схемою 1+2 до 2027 року.
Найближчим часом клуби узгодять всі формальності, після чого Васкес перебереться до Турину.