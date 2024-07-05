Італія

Італієць повертається на Батьківщину.

Італійська Аталанта орендувала півзахисника Ніколо Дзаніоло у стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє офіційний сайт "Богині".

Повідомляється, що орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року з опцією викупу.

"Сім'ї Перкассі та Пальюка, а також увесь клуб хотіли б тепло привітати Ніколо Дзаніоло та побажати йому успіху в його майбутніх особистих та командних починаннях, як "Нерадзурро", — ідеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Минулого сезону Ніколо Дзаніоло виступав на правах оренди за бірмінгемську Астон Віллу, загалом відігравши 40 матчів та забивши 3 голи.