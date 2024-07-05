Італієць повертається на Батьківщину.
Дзаніоло, getty images
05 липня 2024, 16:42
Італійська Аталанта орендувала півзахисника Ніколо Дзаніоло у стамбульського Галатасараю. Про це повідомляє офіційний сайт "Богині".
Повідомляється, що орендна угода розрахована до 30 червня 2025 року з опцією викупу.
"Сім'ї Перкассі та Пальюка, а також увесь клуб хотіли б тепло привітати Ніколо Дзаніоло та побажати йому успіху в його майбутніх особистих та командних починаннях, як "Нерадзурро", — ідеться в заяві на офіційному сайті клубу.
Минулого сезону Ніколо Дзаніоло виступав на правах оренди за бірмінгемську Астон Віллу, загалом відігравши 40 матчів та забивши 3 голи.