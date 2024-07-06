Італія

Шлях Дібали з Турину до Риму повторюється?

Італійський нападник Федеріко К’єза провів доволі непогану кампанію в складі туринського Ювентуса минулого сезону, забивши 10 голів та віддавши три гольові передачі за 37 матчів.

Однак у клубі все одно визнають, що цей результат є недостатнім для гравця такого рівня.

У підсумку, цьогорічне літнє трансферне вікно для 26-річного виконавця розпочалось із чуток щодо можливого продажу до іншого клубу в рамках бажання "Старої Синьйори" реформувати колектив під прихід нового головного тренера Тіаго Мотти.

Проте Юве в потенційних покупців вимагає чимало коштів — 30 млн євро, що суттєво звужує коло претендентів.

Рома, наприклад, тримається в цьому переліку з останніх сил, однак напередодні "вовки" підтвердили свої наміри придбати К’єзу пропозицією в 5,5 млн євро на рік у якості зарплати.

Відомо, що Федеріко вже відмовив у трансфері клубам із Саудівської Аравії, тоді як паралельно ним цікавляться неназвані клуби АПЛ.