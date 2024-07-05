Італія

Новий тренер Ювентуса не розраховує на вінгера.

Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може залишити клуб цього літа.

За інформацією журналіста Ромео Агресті, Ювентус оцінює К'єзу в 30 млн євро. Раніше повідомлялось, що новий тренер туринців Тьяго Мотта не бачить вінгера серед ключових гравців свого проєкту. Ювентус планує продати К'єзу в літнє трансферне вікно, оскільки його контракт спливає наступного року.

У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.

Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.