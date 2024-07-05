Новий тренер Ювентуса не розраховує на вінгера.
ФЕДЕРІКО К'ЄЗА, GETTY IMAGES
05 липня 2024, 15:55
Вінгер Ювентуса Федеріко К'єза може залишити клуб цього літа.
За інформацією журналіста Ромео Агресті, Ювентус оцінює К'єзу в 30 млн євро. Раніше повідомлялось, що новий тренер туринців Тьяго Мотта не бачить вінгера серед ключових гравців свого проєкту. Ювентус планує продати К'єзу в літнє трансферне вікно, оскільки його контракт спливає наступного року.
У сезоні-2023/24 К'єза провів у складі Юве 33 матчі в Серії А, відзначившись 9 голами та 2 асистами.
Раніше повідомлялось, що К'єза визначиться зі своїм майбутнім після Євро-2024.