Італія

Покласти трохи зайвих купюр у кишеню туринський клуб не гидує з будь-якого джерела.

Сербський універсальний півзахисник Іван Ілич після непоганого сезону в складі італійського Торіно брав участь у складі своєї національної збірної на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині.

Однак серби вилетіли ще за підсумком групового етапу, після чого 23-річний виконавець повівся на легкі гроші й розпочав перемовини про трансфер до країни-терористки.

Там ним зацікавилась одна з дочок газпрома, і запропонувала солідний контракт на 3,5 млн євро + бонуси зарплатні на рік до 2029 року як самому футболісту, так і не обділила кривавими грошима самих "биків".

Італійці отримають за цей трансфер 23 млн євро + 2 млн євро в якості бонусів.

Повідомляється, що перемовини щодо гравця, у якого за плечима виступи за Црвену Звезду, Земун, молодіжні команди англійського Манчестер Сіті, нідерландський НАК Бреда та італійську Верону, перебувають на заключній стадії.

За сезон Ілич відіграв 33 матчі, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.