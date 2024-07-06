Італія

Римські "орли" оформили свій шостий літній трансфер.

Атакуючий півзахисник Хатайспора Фісайо Деле-Башіру приєднався до Лаціо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Римляни орендували 23-річного нігерійця на наступну кампанію із зобов'язанням придбати його пізніше, влітку 2025 року.

Наразі невідомо як те, на який термін буде розраховано угоду вихованця Манчестер Сіті з Лаціо, так і те, скільки "орлам" доведеться віддати за нього.

У сезоні-2023/24 Деле-Башіру взяв участь у 39 матчах Хатайспора в усіх турнірах, відзначившись 9 голами і 6 асистами.