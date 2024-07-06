Італія

"Нерадзуррі" безкоштовно посилилися польським хавбеком.

Центральний півзахисник Пйотр Зелінські поповнив складі міланського Інтера, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Наполі, свою попередню команду, 30-річний поляк залишив на правах вільного агента. За неаполітанців він виступав із літа 2016 року (364 матчі, 51 гол і 46 асистів).

З Інтером Зелінські підписав контракт, розрахований до кінця червня 2028 року. Наразі невідомо, футболку з яким номером отримає гравець.